FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR 2.624 EUR

ITKA XFRA US03524A1088 ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 1.938 EUR

12SA XFRA USP84050AA46 SAMARCO MIN. 12/22 REGS 0.000 %

BAYN XFRA DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N. 2.700 EUR

CON XFRA DE0005439004 CONTINENTAL AG O.N. 4.250 EUR