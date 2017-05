FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CON XETR DE0005439004 CONTINENTAL AG O.N. 4.250 EUR

BAYA XETR US0727303028 BAYER ADR 2.624 EUR

BAYN XETR DE000BAY0017 BAYER AG NA O.N. 2.700 EUR