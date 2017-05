FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FJAB XFRA LU0094864450 UBS LUX MED.T.BD-EUR P-DI 1.440 EUR

CM4 XFRA US2068121092 CONE MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.258 EUR

4HF XFRA SE0006887063 HOIST FINANCE AB 0.135 EUR

NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.146 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.023 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.098 EUR

FOMA XFRA US3444191064 FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 0.628 EUR

ELP XFRA US20441B4077 C. PARAN. EN. ADR PFD B 1 0.319 EUR

AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.294 EUR

ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.082 EUR

GE2 XFRA TH0834010017 GLOW ENERGY PUB.-FGN-BA10 0.114 EUR

HKF XFRA SG1Z21951640 HOCK LIAN SENG HLDGS LTD 0.082 EUR

3YM XFRA SG1W55939399 WEE HUR HOLDINGS LTD 0.002 EUR

O5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.020 EUR

SGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 0.039 EUR

PLF XFRA SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1 0.067 EUR

XCC XFRA SG1G47869290 CSE GLOBAL LTD. SD-,05 0.010 EUR

JEM XFRA PTJMT0AE0001 JERONIM.MART.SGPS INH.EO1 0.605 EUR

FOMC XFRA MXP320321310 FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS 0.062 EUR

37B XFRA IT0001268561 B+C SPEAKERS S.P.A. 1.000 EUR

TBA XFRA ID1000094006 TAMBANG BAT.BU. RP 500 0.020 EUR

EMZ1 XFRA HU0000074539 EMASZ NYRT. NA UF 10000 4.532 EUR

ELUA XFRA HU0000074513 BUD.ELEK.MUEVEK A UF10000 4.856 EUR

AOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.068 EUR

HLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.072 EUR

GF8 XFRA GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 0.600 EUR

SDRC XFRA FR0010411983 SCOR SE EO 7,8769723 1.650 EUR

M8Y XFRA FR0010241638 MERCIALYS INH. EO 1 0.630 EUR

VVU XFRA FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 0.400 EUR

SPB XFRA DE0007224008 SEDLMAYR GRD+IMMOB.ON 35.000 EUR

SMB XFRA DE0007218901 SCHWAELBCHEN MOLKERE.O.N. 0.600 EUR

MRK XFRA DE0006599905 MERCK KGAA O.N. 1.200 EUR

DPW XFRA DE0005552004 DEUTSCHE POST AG NA O.N. 1.050 EUR

AOF XFRA DE0005104400 ATOSS SOFTWARE AG 1.160 EUR