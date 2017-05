FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA KYG472041055 IAO KUN GROUP HLDG

YB4N XFRA US5763141083 MAST THERAPEUTICS DL-,001

B3CN XFRA US68235H2058 ONE HORIZON GRP DL-,001

XFRA CA65528A2020 NOKA RES INC. NEW