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WKN: 928619 ISIN: CH0013841017 Ticker-Symbol: LO3 
Aktie:
Branche
Chemie
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LONZA GROUP AG 1-Woche-Intraday-Chart
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ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,679-2,89 %
BANCO BRADESCO SA9,324-1,33 %
BANQUE CANTONALE VAUDOISE667,48+2,20 %
CERVED INFORMATION SOLUTIONS SPA9,514+2,42 %
DUET GROUP2,048+0,39 %
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP32,734-1,09 %
GAM HOLDING AG11,586+3,10 %
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA ADR28,215-0,39 %
INVESTIS HOLDING SA54,58+0,52 %
LEXAM VG GOLD INC0,136-1,45 %
LONZA GROUP AG188,50-0,97 %
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,62-3,23 %
ZELTIQ AESTHETICS INC51,63+0,49 %