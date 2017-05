Brüssel - Vor den Brexit-Verhandlungen sind die Europäische Union und Grossbritannien auf Konfrontationskurs. Die 27 verbleibenden EU-Staaten versammelten sich auf einem Sondergipfel am Wochenende einstimmig hinter ihrer gemeinsamen Position, holten sich in London aber eine Abfuhr. Premierministerin Theresa May stellt sich gegen die Kernforderungen der EU.

Die EU-Staats- und Regierungschefs zeigten sich auf dem Brüsseler Gipfel am Samstag hochzufrieden, dass sie sich innerhalb weniger Minuten und einstimmig auf ihre Leitlinien geeinigt hatten. Man wolle mit einer Stimme sprechen, sagte die deutsche Kanzlerin Merkel anschliessend. Das bedeute aber nicht, dass man sich gegen Grossbritannien verbünde. Eine geeinte EU sei auch günstig für die britische Regierung.

In den Leitlinien fordert die EU, dass in einer ersten Phase zunächst nur die Bedingungen der Trennung besprochen werden. Dazu zählen die künftigen Rechte der EU-Bürger in Grossbritannien wie auch der Briten in der EU, die finanziellen Verpflichtungen Londons gegenüber den bisherigen EU-Partnern und die Grenze zwischen dem ...

