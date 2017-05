Bern - Die SP-Parteibasis stellt sich in aller Deutlichkeit hinter die geplante Reform der Altersvorsorge. In einer Urabstimmung sprachen sich über 90% der teilnehmenden SP-Mitglieder für die Vorlage aus. 11'061 SP-Mitglieder legten ein Ja in die Urne, nur 1153 ein Nein, wie die Partei am Sonntag in Bern bekannt gab. Die Stimmbeteiligung lag bei 39%. Über die Reform der Altersvorsorge werden die Schweizer Stimmberechtigten am 24. September befinden.

Zentrale Elemente der Rentenreform sind die Anhebung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre, die Senkung des Umwandlungssatzes in der obligatorischen beruflichen Vorsorge von 6,8% auf 6% und die Erhöhung der AHV-Renten für Neurentner um 70 CHF als Kompensation. Finanziert werden soll die Rentenreform mit einer Mehrwertsteuererhöhung von 0,6%.

Gefestigtes Mandat

Das alles sei "keine einfache Materie, aber sie betrifft uns alle", betonte SP-Ständerätin Pascale Bruderer am Sonntag vor den Medien. Insbesondere die Erhöhung des Frauenrentenalters wird allenthalben kontrovers diskutiert, auch innerhalb der Linken. Namentlich in der Westschweiz hat sich gegen die Reform Widerstand in gewerkschaftlichen Kreisen formiert.

SP-Parteipräsident Christian ...

