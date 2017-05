Caracas - Rund vier Wochen nach Beginn der blutigen Proteste in Venezuela hat Präsident Nicolás Maduro eine Anhebung des Mindestlohns angekündigt. "Ich muss dafür sorgen, dass das Volk Arbeit, Bildung, Gesundheit und Obdach hat", sagte der Staatschef am Sonntag in Caracas. Zugleich blieb Maduro unversöhnlich gegenüber der Opposition, der er Anstachelung zur Gewalt vorwirft. "Sie sollten im Gefängnis sein", sagte der Staatschef über oppositionelle Politiker.

Seit dem 4. April starben in dem Land mehr als 30 Menschen, rund 500 Personen wurden verletzt. Auslöser der Proteste war die zeitweise Entmachtung des Parlaments. Die Demonstranten werfen der Regierung das Errichten einer Diktatur vor und fordern die Freilassung politischer Häftlinge.

1. Mai mit neuen Protesten

Für Montag sind neue Proteste geplant. Sowohl die ...

