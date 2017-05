Die sich im US Technologie 100 Index befindliche Aktie Skyworks Solution Inc. gewinnt bereits seit Februar letzten Jahres stetig an Wert. In der aktuellen Handelswoche konnte ein neues Hoch gebildet werden. Dabei erreichte der Kurs den Preis von 105.25 USD. Am letzten Freitag setzte dann jedoch eine zügige Korrektur ein, welche sich nun wieder einem Preisbereich nähert, wo es interessant werden ...

