Vaduz - LGT, die Private Banking und Asset Management Gruppe im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein, hat die am 6. Dezember 2016 angekündigte Übernahme des Private-Banking-Geschäfts von ABN AMRO in Hongkong, Singapur und Dubai erfolgreich abgeschlossen. Mit der Transaktion erhöhten sich die verwalteten Vermögen der LGT per Ende April 2017 in Asien (inklusive Mittlerer Osten) auf rund 50 ...

