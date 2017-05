Tokio (awp/sda/reu) - Die Einigung im US-Haushaltsstreit hat am Montag Aktienmärkte in Asien und den Dollar gestützt. Der japanischen Börse gaben ermutigende Firmenergebnisse zusätzlich Auftrieb. In den USA einigten sich Republikaner und Demokraten auf ein Ausgabenpaket für das bis Ende September laufende Haushaltsjahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...