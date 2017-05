Rescale und DYNAmore freuen sich, bekanntgeben zu können, dass in Europa auf ScaleX™ Enterprise, der Cloud-Plattform für Unternehmen von Rescale für große Berechnungen, ab sofort stündliche On-Demand-Lizenzen der beliebten Finite-Element-Analyse (FEA) Software LS-DYNA zur Verfügung stehen. Die gemeinsame Einführung baut auf dem Erfolg der On-Demand-Lizenzierung in den USA auf, die dort 99 % der LS-DYNA-Aufträge auf ScaleX ausmacht. DYNAmore, ein europäischer Vertriebshändler von LS-DYNA übernimmt Bestell- und Rechnungsprozesse, während Rescale die Software auf seiner Cloud-Plattform bereitstellt.

Rescale bietet ScaleX, eine Cloud-Computing-Plattform für die Simulation, sowie andere Software an, für die Hochleistungscomputer (high performance computing, HPC) erforderlich sind. Mehr als 200 Softwarepakete von Drittanbietern, darunter LS-DYNA, sind auf der ScaleX-Plattform integriert und Benutzer können die Software in der Cloud über eine intuitive grafische SaaS-Benutzeroberfläche verwenden. Rescale arbeitet mit großen öffentlichen Cloud-Anbietern zusammen, unter anderem mit AWS und Microsoft Azure, um es Benutzern zu ermöglichen, Simulationen auf einem globalen Netzwerk der neuesten HPC-Hardware durchzuführen.

LS-DYNA, eines der beliebtesten Softwarepakete auf der ScaleX-Plattform, stand europäischen Kunden vorher unter einem Modell zur Verfügung, unter dem sie ihre vorhandenen Lizenzen einsetzen konnten (Bring Your Own Licence, BYOL). Unter diesem Modell konnten Kunden ihre jährlichen oder bezahlten Lizenzen auf der Rescale-Plattform einsetzen. Durch Hinzufügen der On-Demand-Lizenzierung können europäische LS-DYNA-Kunden nun sofort stündliche Lizenzen in der Cloud kaufen, um ihren verschiedenen Simulationsanforderungen gerecht zu werden, und sie können die Lizenzen, die sie verwenden, auf Stundenbasis bezahlen. Zusammen mit dem Multi-Cloud-Netzwerk von On-Demand HPC-Hardware, werden On-Demand-Lizenzen es europäischen LS-DYNA-Kunden ermöglichen, vollständig von der Flexibilität der Cloud zu profitieren. "Technischen Mitarbeitern in europäischen Unternehmen steht es nun frei, ihre LS-DYNA-Simulationen in Nullkommanichts dezentral zu skalieren, was ihren Unternehmen die IT-Flexibilität gibt, die direkt mit den Kapitalerträgen zusammenhängt", so Joris Poort, CEO von Rescale.

Softwarelösungsmanager Uli Göhner von DYNAmore erwartet, dass diese Nachrichten mit leichterer Zugänglichkeit und der Einfachheit des Kaufes zu einem Anstieg des LS-DYNA-Umsatzes in Europa führen werden. "Wir haben bereits viele Anfragen aus unserer existierenden Kundenbasis nach kurzfristigen HPC-Ressourcen. Unsere flexible Lizenzierungsstrategie ermöglicht es Kunden, für einen kurzen Zeitraum zusätzliche Lizenzen zu mieten oder Lizenzen auf Nutzungsbasis zu kaufen. Diese neue Lizenzierungsoption wurde insbesondere für unser LS-DYNA-Cloudangebot implementiert und ermöglicht unseren Kunden den effektiven Einsatz ihrer HPC-Ressourcen."

Rescale ist goldener Sponsor der 11. europäischen LS-DYNA-Konferenz vom 9.-11. Mai 2017 in Salzburg, Österreich. Besuchen Sie den Stand von Rescale für eine Live-Demonstration, wie Sie On-Demand-Lizenzen auf ScaleX kaufen können.

Über Rescale

Rescale ist ein führendes Unternehmen im Bereich HPC-Simulationen und Deep Learning in der Cloud. Rescale, die Marke des Vertrauens globaler Fortune-500-Unternehmen, ermöglicht den bedeutendsten Wissenschaftlern und Ingenieuren der Welt, die innovativsten Produkte zu entwickeln und bahnbrechende Forschung und Entwicklung schneller und kostengünstiger durchzuführen. Die ScaleX-Plattform von Rescale verwandelt traditionelle feste IT-Ressourcen in flexible, hybride, private und öffentliche Cloud-Ressourcen, die sich auf das größte und leistungsstärkste HPC-Netzwerk der Welt stützen. Weitere Informationen zur ScaleX-Plattform von Rescale finden Sie unter www.rescale.com.

Über DYNAmore

DYNAmore ist der Hauptpartner für Beratungs-, Schulungs-, Unterstützungs- und Verkaufsdienste bezüglich der Finite-Element-Software LS-DYNA. Das Produktportfolio umfasst LS-DYNA, LS-OPT, LS-PrePost, GENESIS, weitere Ergänzungsprogramme sowie eine Vielzahl Modelle für die Unfallsimulation.

DYNAmore ist die erste Wahl für Pilot- und Entwicklungsprojekte, die nichtlineare dynamische Probleme simulieren. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören ein gesicherter und qualifizierter Support für alle Anwendungsbereiche, FEM-Berechnungsdienste und allgemeine Beratungsleistungen zum Thema strukturelle Dynamik. Das Ausbildungsangebot umfasst viele verschiedene Seminare, Informationsveranstaltungen und Konferenzen. Zu den bereitgestellten Dienstleistungen gehören ferner Softwareentwicklung für Finite-Element-Lösungstechnologie und Simulationsdatenmanagment sowie Beratung und Support für moderne, massiv parallele Computersysteme.

