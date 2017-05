Nach wochenlangen Verhandlungen haben Republikaner und Demokraten im US-Kongress eine Einigung für ein Haushaltsgesetz erzielt und damit eine drohende Zahlungsunfähigkeit der Regierung vorerst abgewendet.

Der Kongress hat eine weitere Blamage für US-Präsident Donald Trump vorerst abgewendet. Denn hätten sich die Abgeordneten nicht geeinigt, wäre der Regierung um Mitternacht das Geld ausgegangen - ausgerechnet zu Trumps 100. Amtstag. Doch die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten im US-Kongress endeten auf den letzten Drücker mit einem Erfolg.

Sie einigten sich auf einen Haushalt von mehr als einer Billion Dollar (mehr als 920 Milliarden Euro) bis zum 1. Oktober. Das kündigten Berater der Abgeordneten nach wochenlangen Verhandlungen an. Für US-Präsident Donald Trump ist die Einigung der Parteien die erste wesentliche während seiner Amtszeit. Ein hochrangiger demokratischer Senator begrüßte den Deal.

Nur kleine Erfolge für Trump

Der Präsident und sein Team konnten wohl nur wenige Vorschläge für den Haushalt durchbringen, die sie eingebracht hatten. So bekommt Trump den Informationen zufolge mit dem Gesetz zunächst keine Anzahlung für die von ihm versprochenen Mauer an der Grenze zu Mexiko. Ihm wurde mit der Einigung hingegen eine erste Summe von 15 Milliarden Dollar gewährt, um das Militär zu stärken. 1,5 Milliarden Dollar sollen zusätzlich für die Sicherheit an den Grenzen bereitgestellt werden.

Vorschläge des Weißen Hauses, ...

