Gelingt es einem Biotech-Unternehmen, die Zulassung für ein Medikament zu erlangen, gilt dies als wissenschaftlicher Ritterschlag. Entwickelt sich das Präparat dann sogar zum Kassenschlager, winken Milliardenumsätze. Genau solche Blockbuster-Medikamente haben die US-Biotech-Unternehmen Incyte und Vertex in ihrem Portfolio. Bei Incyte überzeugt Jakafi, ein oraler JAK-2-Hemmer, auf ganzer Linie. Das Medikament wird bei Störungen der Blutbildung eingesetzt und erzielt immer höhere Umsätze.Beide Unternehmen sollten dem regelmäßigen AKTIONÄR-Leser bestens bekannt sein. Nicht auf der Rechnung dürften die meisten aber ein europäisches Unternehmen haben, das gleich beiden US-Werten in ihrem Top-Markt Konkurrenz machen kann. Dabei klingt der Name der Gesellschaft gar nicht so europäisch: Galapagos - in erster Linie denkt man da an die Inselgruppe im Pazifik und die legendären Schildkröten.

