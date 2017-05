Bundeskanzlerin Angela Merkel reist am Montag von Saudi-Arabien nach Abu Dhabi. Mit dem Kronprinzen der Vereinigten Arabischen Emirate wird sie über den G20-Gipfel sprechen - und die deutsche Flüchtlingspolitik.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist auf dem Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate. In Abu Dhabi kommt sie mit dem Kronprinzen Scheich Mohammed bin Said al-Nahjan zusammen. Mit ihm will sie, wie schon am Sonntag mit dem saudi-arabischen Königshaus in der Hafenstadt Dschidda, über den Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) im Juli in Hamburg sprechen. Dabei geht es unter anderem um Klimaschutz und Frauenförderung. Ferner sind die Konflikte in der Region - in Syrien, Libyen und Jemen - wichtige Themen.

Die Gastgeber haben zudem ein großes Interesse, über Merkels Flüchtlingspolitik zu sprechen. So wollen die Vereinigten Arabischen Emirate in der Flüchtlingshilfe und beim Kampf gegen die Armut mit Deutschland zusammenarbeiten. "Die VAE sind, pro Kopf gerechnet, der größte Geber weltweit und Deutschland ...

