BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 28-April-17



Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 28/04/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 2913898.845 192.9606546 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 28/04/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 7331350.346 19.45470607 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 28/04/2017 IE00B7SD4R47 34099 EUR 7494251.217 219.7792081 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 28/04/2017 IE00B8JF9153 1121814 EUR 9112967.294 8.1234209 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 28/04/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 8875964.55 251.2586919 Daily ETP



Boost ShortDAX 28/04/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 5137375.906 7.6626473 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/04/2017 IE00B7Y34M31 69161 USD 29633732.14 428.4746047 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 28/04/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 21280242.93 9.6383281 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/04/2017 IE00B8W5C578 13430 USD 9368106.242 697.5507254 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 28/04/2017 IE00B8VZVH32 3144767 USD 15800197.18 5.0242823 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/04/2017 IE00B7ZQC614 209579114 USD 159794475.7 0.7624542 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 28/04/2017 IE00B7SX5Y86 162706 USD 14946104.73 91.8595794 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 28/04/2017 IE00B8HGT870 542348 USD 12844222.78 23.6826222 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 28/04/2017 IE00B6X4BP29 27042 USD 3092747.182 114.3682857 Daily ETP



Boost Copper 3x 28/04/2017 IE00B8JVMZ80 212080 USD 3410669.797 16.0819964 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 28/04/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2020373.226 106.3522254 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/04/2017 IE00B8VC8061 75650806 USD 46188463.43 0.6105482 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/04/2017 IE00B76BRD76 531882 USD 13497233.1 25.3763675 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 28/04/2017 IE00B7XD2195 3083538 USD 12757460.71 4.1372802 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 28/04/2017 IE00B8JG1787 29936 USD 3054252.8 102.0260823 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/04/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2563559.396 45.63117472 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 28/04/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2092257.138 69.97515513 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 28/04/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 451201.2007 145.6897645 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 28/04/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12974408.86 56.09778913 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 28/04/2017 IE00B94QKJ52 10686 GBP 2186725.893 204.6346522 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 28/04/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 300536856.2 5835.667112 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 28/04/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 127742202.2 15028.49438 Daily ETP



Boost Palladium 28/04/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 826573.0161 60.8445356 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 28/04/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 735391.1156 98.4327554 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 28/04/2017 IE00B94QL251 5063 USD 509478.6203 100.6278136 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 28/04/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 390466.6537 6.9787252 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 28/04/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 123181.0993 72.4594702 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 28/04/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 649735.598 87.8733565 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 28/04/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 499421.3117 83.8377223 Daily ETP



Boost Silver 2x 28/04/2017 IE00B94QL921 13979 USD 853371.3804 61.0466686 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 28/04/2017 IE00B94QL699 14638 USD 720133.6389 49.196177 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/04/2017 IE00B873CW36 1778410 EUR 25471351.74 14.3225419 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 28/04/2017 IE00B8NB3063 592888 EUR 42370073.39 71.4638741 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1420467.348 111.1476798 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKS8QM96 211501 EUR 12933795.85 61.1524099 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 951947.4509 130.4037604 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKS8QN04 1041559 EUR 61280693.19 58.8355467 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKT09479 821 GBP 119309.3 145.3219245 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKS8QQ35 165638 GBP 8255032.342 49.83779291 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1874117.511 107.0924292 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 28/04/2017 IE00BKS8QT65 138150 USD 10886800.55 78.8042023 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/04/2017 IE00BLS09N40 518155 EUR 19694853.82 38.0095798 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 28/04/2017 IE00BLS09P63 390308 EUR 7948950.084 20.3658395 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/04/2017 IE00BLNMQS92 11779 EUR 1793980.804 152.3033198 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/04/2017 IE00BLNMQT00 43565 EUR 1381157.989 31.7033855 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 28/04/2017 IE00BVFZGC04 108540 USD 1725198.44 15.8945867 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 28/04/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 950930.4511 107.1229527 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/04/2017 IE00BVFZGG42 45385 USD 1268948.978 27.9596558 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 28/04/2017 IE00BVFZGH58 20810 USD 1668494.88 80.1775531 Short Daily ETP



Boost Brent 28/04/2017 IE00BVFZGD11 375013 USD 6411198.135 17.0959357 Oil ETC



Boost Gold 28/04/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2892961.598 26.0937475 ETC



Boost Natural Gas 28/04/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1375036.255 27.7976035 ETC



Boost BTP 10Y 5x 28/04/2017 IE00BYNXNS22 60850 EUR 3791620.65 62.3109392 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 28/04/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3152938.034 52.8342723 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 28/04/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1524460.729 79.1763129 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 28/04/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 153030.2673 99.8240491 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 28/04/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3588856.228 72.557847 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/04/2017 IE00BYTYHS72 229799 USD 6339936.078 27.5890499 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 28/04/2017 IE00BYTYHR65 78873 USD 2932269.077 37.1770958 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/04/2017 IE00BYTYHN28 7500 USD 1215110.559 162.0147412 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 28/04/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 457954.794 41.632254 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 28/04/2017 IE00BYTYHQ58 5298022 USD 5729260.858 1.0813962 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 28/04/2017 IE00BYMB4Q22 82467 EUR 11610793.24 140.793205 ETP



