Die ersten 100 Tage Trump-Regierung sind um. Doch statt sich humorvoll beim Korrespondentendinner aufs Korn nehmen zu lassen, lässt sich Donald Trump lieber feiern. Und zwar dort, wo er sich am wohlsten fühlt.

Er ist zurück in der Menge. Umringt von Menschen mit roten Mützen, umrahmt von Schildern und Sternenbannern. Am 100. Tag seiner Präsidentschaft besteigt Donald Trump ein Podium in Pennsylvania, einem der Bundesstaaten, die ihn ins Weiße Haus gebracht haben. Er will sich feiern lassen von seinen Anhängern für seine ersten Wochen im Amt. Er feiert sich selbst. "Wir halten ein Versprechen nach dem anderen ein", ruft er.

Aber seine Bilanz ist chaotisch, wichtige Vorhaben scheiterten, Kommentatoren zeichnen ein verheerendes Bild, die Umfragewerte sind schlecht. Doch Trump wischt das weg, er tut es als "Fake News" ab, er prahlt. Washington ist weit weg an diesem Samstagabend.

In 200 Kilometer Entfernung hat sich die Hauptstadtpresse zu ihrem traditionellen Galadinner versammelt. In einem Hotel in Washington feiern sie die Rolle der Medien, den quicklebendigen Journalismus in den USA, der dem Präsidenten mit etlichen Enthüllungen in den vergangenen Wochen reichlich zugesetzt hat.

Bob Woodward, der den Watergate-Skandal mit aufdeckte, verwahrt sich ganz entschieden gegen Trumps Kritik an den Medien, gegen die Zuschreibung "Fake News". Ein Banner zelebriert den ersten Zusatzartikel der Verfassung. Jene Worte, die es dem Kongress verbieten, Gesetze zu verabschieden, die die Meinungs- ...

