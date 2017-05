1972 eröffnet Günther Fielmann in Cuxhaven sein erstes Brillenfachgeschäft mit modischen Fassungen zu günstigen Preisen. 44 Jahre später hat die Fielmann AG (WKN: 577220) in Deutschland einen Marktanteil von 50 % und setzt mehr als 1,3 Milliarden Euro um. Firmengründer Günther Fielmann, inzwischen 76 Jahre alt, ist immer noch der Vorstandsvorsitzende und hat seinen Vertrag gerade bis Juni 2020 verlängert.



Dann wird für einen der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands endgültig Schluss sein. Was aber erwartet die Aktionäre der Fielmann AG danach?

Der Sohn wird Nachfolger

Wenn Günther Fielmann den Chefsessel räumt, wird er 80 Jahre alt sein. Für deutsche Verhältnisse ist ein so ...

