Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: Anleihe 13/18(WKN A1TNA3/ISIN DE000A1TNA39) der Rickmers Holding AG: Telefonkonferenz für interessierte Anleihegläubiger zwecks Interessenbündelung bezüglich der bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung

DGAP-News: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: Anleihe 13/18(WKN A1TNA3/ISIN DE000A1TNA39) der Rickmers Holding AG: Telefonkonferenz für interessierte Anleihegläubiger zwecks Interessenbündelung bezüglich der bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung 01.05.2017 / 10:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("SdK") und Delta Alternative Management ("Delta") laden hiermit interessierte Anleihegläubiger zu einer Informations-Telefonkonferenz am

Mittwoch, den 3. Mai 2017 um 16:00 Uhr (MEZ)

anlässlich der bevorstehenden Anleihegläubigerversammlung der Anleihe 13/18 (die "Rickmers Anleihe") der Rickmers Holding AG ("Rickmers" oder die

"Gesellschaft") ein.

Hintergrund der Informations- Telefonkonferenz ist die von Rickmers veröffentlichte Einladung zu einer Abstimmung der Anleihegläubiger ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums beginnend am Montag, den 8. Mai 2017 um 0:00 Uhr (MEZ) und endend am Mittwoch, den 10. Mai 2017 um 24:00 Uhr (MEZ) über (1) die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters für die Anleihegläubiger und (2) die Ermächtigung und Bevollmächtigung des gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der geplanten Restrukturierung der Rickmers Anleihe entsprechend des in der Einladung zur Abstimmung gestellten Restrukturierungskonzeptes.

SdK und Delta lehnen beide Beschlussanträge der Gesellschaft ab.

Zum einen lehnen sie die Bestellung des von der Gesellschaft vorgeschlagenen Kandidaten für die Position des gemeinsamen Vertreters ab, da dieser offensichtlich nicht unabhängig von der Gesellschaft eine für die Anleihegläubiger akzeptable Transaktion verhandeln wird. Deshalb wollen sie einen eigenen Vorschlag in Person von Herrn Felix Schaefer für die Position des gemeinsamen Vertreters zur Abstimmung stellen. Herr Schaefer verfügt als Partner der Tauris Capital, einem Beratungshaus für komplexe Sondersituationen im Mittelstand, über die notwendige Erfahrung mit ähnlich gelagerten Restrukturierungssituationen, um die Interessen der Anleihegläubiger in den Verhandlungen mit Rickmers bestmöglich zu vertreten. Herr Schaefer wird sich auf der Informations- Telefonkonferenz am 3. Mai den Anleihegläubigern vorstellen. Des weiteren schlagen SdK und Delta vor, Herrn Schaefer als gemeinsamen Vertreter dazu zu ermächtigen, das auf finanzwirtschaftliche Restrukturierungen spezialisierte Beratungshaus Houlihan Lokey EMEA, LLP ("Houlihan Lokey") als Finanzberater für die Anleihegläubiger zu mandatieren. Da das Unternehmen die Firma One Square Advisors als Finanzberater bereits mandatiert hat, ist es aus Sicht von SdK und Delta zwingend geboten, einen eigenen Finanzberater zu mandatieren. Die Mandatierung eines eigenen Finanzberaters durch die Gläubiger ist internationaler Standard bei finanzwirtschaftlichen Restrukturierungen. Die Kosten für die Bestellung des gemeinsamen Vertreters und von Houlihan Lokey sollen von der Gesellschaft getragen werden, so dass den Anleihegläubigern hierdurch keine Kosten entstehen. Houlihan Lokey wird sich ebenfalls auf der Informations- Telefonkonferenz am 3. Mai den Anleihegläubigern vorstellen.

Ausserdem halten SdK und Delta die vorgeschlagene Beschlussfassung zur Restrukturierung der Rickmers Anleihe für unzureichend und lehnen den Vorschlag aufgrund der unverhältnismäßigen Belastung der betroffenen Anleihegläubiger ab. Unter anderem halten beide die Höhe des vorgeschlagenen Sanierungsbeitrags durch Herrn Bertram R.C. Rickmers im Vergleich zum von den Anleihegläubigern geforderten hundertprozentigen Forderungsverzicht für unzureichend. Zudem ist aufgrund der vorliegenden Informationen unklar, in welcher Form und Höhe sich die Banken an der Sanierung beteiligen werden. Des Weiteren berücksichtigt nach Meinung von SdK und Delta die vorgeschlagene Wertaufholung für die Anleihegläubiger nur unzureichend deren Interessen. Deshalb hat das von Rickmers vorgeschlagene Restrukturierungskonzept nach Einschätzung von SdK und Delta umfassenden Anpassungsbedarf.

Herr Schaefer und Houlihan Lokey werden in dem Telefonat ausschließlich auf der Basis von öffentlich zugänglichen Informationen über die aus der Sicht der Anleihegläubiger wirtschaftlich und rechtlich relevanten Aspekte einer möglichen Restrukturierung der Rickmers Anleihe und der Vorschläge der Gesellschaft informieren. Zudem werden sie interessierten Anleihegläubigern die Möglichkeit einer Interessenbündelung in Bezug auf die bevorstehende Anleihegläubigerversammlung anbieten. Nach Ansicht von SdK und Delta ist eine solche Interessenbündelung unerlässlich, um einer weiteren erheblichen Gefährdung der wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen der Anleihegläubiger entgegenzutreten.

Zur Teilnahme an der Informations- Telefonkonferenz ist eine vorherige Anmeldung unter der E-Mail-Adresse

info@sdk.org

erforderlich.

Sofern Sie an der Telefonkonferenz teilnehmen wollen, senden Sie bitte einen aktuellen Depotauszug, der Sie als Gläubiger der Rickmers Anleihe ausweist, sowie Ihren Namen bzw. den Namen Ihres Unternehmens an die vorstehende E-Mail-Adresse. Sie werden sodann für die Teilnahme an der Informations- Telefonkonferenz freigeschaltet und erhalten die entsprechende Einwahlnummer per E-Mail sowie eine durch Herrn Schaefer und Houlihan Lokey erstellte Informationsunterlage, die Grundlage der Telefonkonferenz sein wird. Für Rückfragen können Sie sich unter info@sdk.org oder 089 / 2020846-0 gerne an die SdK wenden.

Sofern Sie institutioneller Anleger sind, steht Ihnen der Investor Delta gerne für Fragen zur Verfügung:

Carlos Andrade Delta Alternative Management candrade@delta-am.com Tel +33 (0)1 77 71 26 42 Mobil +33 6 35 17 00 65

Ausserdem steht Ihnen ein Ansprechpartner bei Houlihan Lokey zur Verfügung:

Malte Wulfetange Houlihan Lokey mwulfetange@hl.com Tel +49 69 256 246 119 Mobil +49 151 422 633 55

München, 1. Mai 2017 SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Kontakt: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Hackenstr. 7b 80331 München Tel: 089 / 2020846-0 Fax: 089 / 2020846-10 E-Mail: info@sdk.org Pressekontakt: Daniel Bauer Tel: 089 / 2020846-0 E-Mail: presseinfo@sdk.org

Hinweis: Die Inhalte der Informations- Telefonkonferenz stellen ausdrücklich keine rechtliche, wirtschaftliche oder Anlageberatung der Anleihegläubiger dar. Es wird in der Informations- Telefonkonferenz lediglich über Ansichten und Meinungen berichtet, die sich die SdK und Delta mit Hilfe von Herrn Schaefer und Houlihan Lokey gebildet haben. Sofern einzelne Anleihegläubiger eine entsprechende Beratung wünschen, wird diesen ausdrücklich empfohlen, entsprechend qualifizierte Berater zu mandatieren. SdK, Delta, Herr Schaefer und Houlihan Lokey schließen eine Haftung aufgrund der Informations- Telefonkonferenz ausdrücklich aus.

01.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

569067 01.05.2017

AXC0005 2017-05-01/10:50