Wer historische Romane liebt, kennt garantiert auch eine der ganz großen Königinnen des Genres: Rebecca Gablé. Die ehemalige Uni-Dozentin wurde durch ihre im Mittelalter spielende Waringham-Saga weltweit berühmt. Mit dem Auftakt zu ihrer aktuellen Saga entführte sie uns dann nach Deutschland und zeigte uns, wie "König Otto I." Anfang des 10. Jahrhunderts an die Macht kam. Wie er von "König Otto" zu "Otto dem Großen" wurde, können Sie sich ab sofort im zweiten Band der Saga anhören. Oliver Heinze mit dem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche: "Die fremde Königin" von Rebecca Gablé.



Sprecher: Im August 951 wird ein Panzerreiter aus König Ottos berühmter Reiterlegion nach Italien geschickt. Dort soll er die gefangen gehaltene, junge Königin Adelheid befreien.



O-Ton 1 (Die fremde Königin, 0:17 Min.): "Erschreckt nicht, edle Königin", bat er leise. "Wer seid Ihr?" "Mein Name ist Gaidemar. König Otto schickt mich." Sie atmete tief durch. "Um was zu tun?" "Euch zur Flucht zu verhelfen, wenn ich kann."



Sprecher: Das gelingt Gaidemar auch. Allerdings verliebt er sich während der gefährlichen Flucht rettungslos in Adelheid. Doch weil auch der mächtige König Otto um die junge Frau buhlt, hat Gaidemar keine Chance.



O-Ton 2 (Die fremde Königin, 0:27 Min.): "Am Namensfest des heiligen Märtyrers Dionysius, dem 9. Oktober im Jahre des Herrn 951, nahm Otto aus dem Geschlecht der Liudolfinger, Herzog von Sachsen und König des Ostfrankenreiches, in der Basilika St. Michael zu Pavia Königin Adelheid von Italien zur Frau. Alle schienen wie trunken vor Glückseligkeit und Festtagsstimmung. Alle bis auf Gaidemar."



Sprecher: Der wird neben seinem Liebeskummer zu allem Übel auch noch Opfer einer Intrige und daraufhin von König Otto aus der Reiterlegion entlassen:



O-Ton 3 (Die fremde Königin, 0:12 Min.): "Mit einem Mal war Gaidemar heimatlos. Er fühlte sich entwurzelt und ruderlos. Ihm wurde ganz schwindelig von dem großen, leeren schwarzen Loch, das plötzlich in seinem Inneren klaffte."



Sprecher: Verzweifelt schließt sich Gaidemar Ottos Sohn Liudolf an, der gegen seinen Vater rebelliert. Und obwohl er den Treueeid nie bricht, den er König Otto einst geschworen hatte, gerät sein Leben immer wieder in tödliche Gefahr:



O-Ton 4 (Die fremde Königin, 0:12 Min.): "So stirbt Gaidemar, der Bastard", dachte er. Überwältigt von Atemnot und Schmerz. So groß war sein Entsetzen, dass er geschrien hätte, wenn er nur hätte Atem schöpfen können."



Sprecher: "Die fremde Königin" von Rebecca Gablé ist die lebendig und spannend erzählte Fortsetzung der Lebensgeschichte von Otto dem Großen, der im Jahr 962 vom Papst zum römischen Kaiser gekrönt und kurz vor seinem Tod als "Das Haupt der Welt" bezeichnet wurde. Meisterhaft gelesen von Detlef Bierstedt, der deutschen Synchronstimme von George Clooney - und ab sofort bei Audible als digitales Hörbuch zum Download erhältlich.



Mehr über dieses aufregende Historienepos über eine der größten und bis heute unvergessenen Figuren der deutschen Geschichte finden Sie im Internet unter audible.de/tipp. Dort können Sie sich "Die fremde Königin" von Rebecca Gablé natürlich auch als Hörbuch downloaden.



