Unterföhring (ots) - Mit einem Plus von 0,2 Prozentpunkten vs. Vormonat schließen die deutschen Free-TV-Sender der ProSiebenSat.1 Group - SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku - den April 2017 ab und erreichen einen Monatsmarktanteil von 27,0 Prozent (März 2017: 26,8% MA). Im Gegensatz zur IP-Gruppe verzeichnet die ProSiebenSat.1 TV Deutschland im Vergleich zum Vormonat ein Wachstum. Der Abstand zu den Sendern der IP-Gruppe (RTL, VOX, Super RTL, n-tv, RTL Nitro, RTLplus) beträgt im April plus 1,9 Prozentpunkte (IP-Gruppe April 2017: 25,1% MA).



Die Senderergebnisse im Einzelnen:



SAT.1 im April 2017: stabile Performance mit schönen Erfolgen SAT.1 schließt den Monat April mit stabilen 8,5 Prozent Marktanteil ab (Z. 14-49 J.; 8,4% MA, Z. 14-59 J.). Wechselhaft wie das Aprilwetter waren auch die Quoten, trotzdem konnte sich der Sender über schöne Erfolge wie den Kinoknaller "Fack Ju Göhte" (23% MA), das Finale von "The Biggest Loser" (15,7% MA), die neue Sketch-Comedy "Knallerkerle" (bis zu 19,0% MA), die neuen Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich!" (bis zu 12,6% MA) oder den deutschen TV-Movie am Cybermobbing-Thementag, "Nackt. Das Netz vergisst nie." (11,2% MA) freuen. Im Mai kann sich der Zuschauer freuen - auf Luke Mockridges erste Prime-Time-Show "LUKE! Die Schule und ich" (ab 5.5.) und die neue Event-Show "It's Showtime! Das Battle der Besten" mit Michelle Hunziker, Michael "Bully" Herbig und Sasha in der Jury (ab 14.5.).



Marktführer. ProSieben ist die Nummer 1 für junge Zuschauer Junge Zuschauer schauen ProSieben: Im April ist der Sender mit 13,2 Prozent Marktanteil wieder die Nummer 1 für junge Zuschauer (Z. 14-39 J.). In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauern erreicht ProSieben einen Marktanteil von 9,9 Prozent. Im April feiert der Sender insbesondere mit Shows schöne Erfolge: "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" läuft richtig stark, "Schlag den Star" und "Die beste Show der Welt" begeistern junge Zuschauer. Im Mai startet die erfolgreichste US-Serie dieser Season auf ProSieben: "This Is Us" läuft ab dem 24. Mai, mittwochs. Einen Tag später feiert ProSieben das GNTM-Finale. Und am 30. Mai sammelt ProSieben am RED NOSE DAY Spenden für Kinder in Not. kabel eins baut im April auf Im April baut kabel eins um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum März auf und schließt den Monat mit einem Marktanteil von 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab. Ausblick Mai: In der Dokumentation "Raus aus dem Zwang - fett trifft mager" hilft Psychiater Michael Thiel Menschen, die besonders viel oder wenig Gewicht auf die Waage bringen, ihr Essverhalten zu ändern (ab 9.5.). Reiseexperte Peter Giesel fühlt in der dritten Staffel von "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" Trickdieben und Betrügern in beliebten Urlaubszielen kräftig auf den Zahn (ab 30.5.).



"Sweet & Easy" stark im April - sixx läuft stabil Backen mit Enie bleibt ein Zuschauerliebling auf sixx: Mit den frischen Folgen erreichte "Sweet & Easy - Enie backt" Quoten von bis zu 2,3 Prozent Marktanteil im April. Auch die "Vampire Diaries" holten einen Staffel-Spitzenwert von 2,2 Prozent. Insgesamt schließt sixx den Monat mit stabilen 1,1 Prozent Marktanteil ab (Relevanz-ZG F. 14-39 J.: 1,7 % MA). Im Mai wird auf sixx umgebaut, entrümpelt, verschönert, mariniert, gegart, verziert, geschlemmt... Neben "Kids Baking Championship" und "Chopped junior - Kleine Meisterköche" (ab 6.5., samstags), starten aus dem Deal mit der US-Sendergruppe Scripps Networks Interactive u.a. "Sister Action - Umbauen & Umziehen" und "Mein erster Umbau - Vom Schutt zum Schotter" (ab 17.5., 20:15 & 21:15 Uhr, mittwochs).



SAT.1 Gold wächst weiter Jahresbestwert für SAT.1 Gold: Den April schließt SAT.1 Gold mit einem Topwert von 1,4 Prozent Marktanteil ab - und damit einem weiteren Plus von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vormonat März (Relevanz-ZG F. 40-64 J.: 2,3 % MA). Besonders in seiner Relevanz-Zielgruppe hat SAT.1 Gold mit seinen kultigen Programmen die Nase vorn und konnte den Abstand zur Konkurrenz in diesem Zuschauersegment deutlich ausbauen. Ausblick Mai: Kult-Richter Alexander Hold sorgt ab 16. Mai in der Prime Time für Recht und Ordnung.



ProSieben MAXX im April: Erfolgreich mit Anime und WWE ProSieben MAXX schließt den April mit guten 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern ab - ein Plus von 0,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr (April 2016: 1,0% MA). In seiner Relevanz-Zielgruppe (M. 14-39 J.) erreicht der Sender sehr gute 2,3 Prozent Marktanteil. Besonders erfolgreich im April: Anime-Filme wie "Dragonball Z: Resurrection F" (3,8% MA) am Freitagabend und die WWE-Wrestlingformate "RAW" (bis zu 3,3% MA) und "SmackDown" (bis zu 3,0% MA). Ab dem 18. Mai zeigt der Sender neue Folgen von "BeefBattle - Duell am Grill" am Donnerstag um 21:15 Uhr.



kabel eins Doku weiter mit gutem Geschmack erfolgreich Bei kabel eins Doku punkten erneut Anthony Bourdains "Kulinarische Abenteuer" mit Topwerten von bis zu 1,3 Prozent (Z. 14-49 J.). In seiner Relevanz-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Männer erzielt der jüngste Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland im April einen Monatsmarktanteil von 0,3 Prozent (Z. 14-49 J.: 0,2% MA). Im Mai feiert kabel eins Doku den 100. Geburtstag von John F. Kennedy (29.5.) mit zwölf Stunden Sonderprogrammierung, u.a. mit der deutschen Erstausstrahlung der "Kennedy-Akten".



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (Fernsehpanel D+EU). Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research. Erstellt: 01.05.2017 für den Zeitraum 01.04.-30.04.2017; vorläufig gewichtet: 27.-30.04.2017. Gruppen-Marktanteile: inklusive kabel eins Doku (gestartet am 22.09.2016), Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.



