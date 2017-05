Köln (ots) - Doppelter Grund zur Freude bei SUPER RTL. Pünktlich zum 22. Geburtstag hat der Kölner Sender im April die Marktführerschaft im Kinderbereich deutlich ausgebaut. In der Zielgruppe der 3 bis 13-jährigen Kinder (06.00 bis 20.15 Uhr) verwies SUPER RTL mit 21,7 Prozent Marktanteil (SUPER RTL originär erreichte 19,6 Prozent, der Timeshift-Schwestersender TOGGO plus steuerte 2,1 Prozent bei) den öffentlich-rechtlichen KiKA (19,2 Prozent) sowie die privaten Mitbewerber Nickelodeon (7,9 Prozent) und Disney Channel (8,0 Prozent) auf die Plätze. Ausschlaggebend waren neben beliebten Serien wie "PAW Patrol" und "Bob der Baumeister" neue Episoden von "Dinotrux" und "ALVINNN!!! und die Chipmunks".



Am 28. April 1995 ging SUPER RTL auf Sendung. Geschäftsführer Claude Schmit: "Wir werden alles dafür tun, um der Erfolgsgeschichte unseres Senders noch viele weitere Kapitel hinzuzufügen. Lieblingssender der Kinder zu sein, ist für uns Auszeichnung und Ansporn zugleich."



