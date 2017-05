Beim EU-Gipfel haben die verbleibenden EU-Länder ihre Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen verabschiedet. Die britische Premierministerin Theresa May erwartet harte Verhandlungen - will aber ebenfalls Härte zeigen.

Nach dem Brexit-Sondergipfel der EU erwartet die britische Premierministerin Theresa May harte Verhandlungen mit der Europäischen Union. Das Treffen am Samstag in Brüssel und einige andere Kommentare von europäischen Staats- und Regierungschefs ließen darauf schließen, sagte May am Sonntag dem Sender BBC. Sie bekräftigte ihre Position, lieber keine Vereinbarung mit der EU als eine schlechte abzuschließen. Neuen Umfragen zufolge holt die Opposition vor der Neuwahl des Unterhauses am 8. Juni in der Wählergunst auf. May kann aber weiter mit einem klaren Wahlsieg und damit Rückendeckung vor den Brexit-Verhandlungen rechnen.

Auf dem Sondergipfel der übrigen 27 Mitgliedsstaaten hatten die Staats- und Regierungschefs die Leitlinien für die Gespräche mit Großbritannien vereinbart. Diese wurden bereits nach wenigen Minuten Beratungen einstimmig und unter Applaus vereinbart. Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch EU-Ratspräsident Donald Tusk lobten die Einheit der EU-27. Für Missstimmung sorgte in Brüssel allerdings ein Bericht, dass Großbritannien wegen der bevorstehenden Wahl die Auszahlung von sechs Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt blockiere.

May unterstrich, dass sie bereit sei, vom Verhandlungstisch ...

