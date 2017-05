FRANKFURT (Dow Jones)--Kurz vor de wich-ti-gen Land-tags-wah-len in Schles-wig-Hol-stein und Nord-rhein-West-fa-len fällt die SPD in der Wäh-ler-gunst zurück. Im Sonn-tags-trend, den das Mei-nungs-for-schungs-in-sti-tut Emnid wö-chent-lich für Bild am Sonntag er-hebt, ver-liert die Par-tei zwei Zäh-ler und kommt auf 29 Pro-zent. Der Ab-stand zu CDU/CSU, die wie in der Vor-wo-che bei 36 Pro-zent lie-gen, wächst damit auf sie-ben Pro-zentpunkte. Linke und AfD er-rei-chen beide er-neut 9 Pro-zent. Die Grü-nen stei-gen um einen Punkt auf 7 Pro-zent, die FDP legt eben-falls einen Zäh-ler zu und kommt auf 6 Pro-zent. Auf die sons-ti-gen Par-tei-en ent-fal-len wie in der Vor-wo-che 4 Pro-zent.

Für den Sonn-tags-trend hat Emnid zwi-schen dem 20. und 26. April 2439 re-prä-sen-ta-tiv aus-ge-wähl-te Per-so-nen be-fragt. Frage: "Wel-che Par-tei wür-den Sie wäh-len, wenn am nächs-ten Sonn-tag Bun-des-tags-wah-len wären?"

