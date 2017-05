Unterföhring (ots) - - Das Stadtderby zwischen Real und Atlético am Dienstag, Monaco gegen Juventus am Mittwoch ab 20.15 Uhr live bei Sky



Welche beiden Vereine beschreiten die "Road to Cardiff" bis zum Ziel? Diese Frage wird diese und nächste Woche in den Halbfinal-Paarungen live bei Sky beantwortet.



Den Auftakt macht am Dienstag das Stadtderby in Madrid, das zugleich eine Neuauflage der Finals von 2014 und 2016 ist, in denen jeweils Real die Oberhand über Atlético behalten konnte. Neben dem Sieg im Duell mit dem Lokalrivalen jagen Toni Kroos und die "Königlichen" auch eine historische Chance: Sollte Real am 3. Juni in Cardiff erneut triumphieren, wäre es in der 25. Saison seit Bestehen des Wettbewerbs die erste Titelverteidigung überhaupt. Sky Experte Ottmar Hitzfeld und Moderator Sebastian Hellmann stimmen die Zuschauer ab 20.15 Uhr auf das "Derbi madrileño" ein.



Zur selben Zeit melden sich am Mittwochabend Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Michael Leopold mit dem zweiten Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse. Sami Khedira und Juventus Turin treten im Hinspiel bei der AS Monaco an, die die Defensive der Italiener knacken will. Während der italienische Rekordmeister in der bisherigen K.-o.-Runde gegen Porto und Barcelona noch kein Gegentor hinnehmen musste, konnten die Monegassen in ihren vier Partien gegen Manchester City und Borussia Dortmund jeweils drei Tore erzielen. Wie das Duell Defensive gegen Offensive ausgeht, zeigt Sky live und exklusiv.



Bereits ab 18.40 Uhr können Fußballfans am Mittwoch beim ersten Halbfinale der UEFA Europa League zwischen Ajax Amsterdam und Olympique Lyon dabei sein. Das aufgrund des niederländischen Totengedenktages vorgezogene Spiel überträgt ebenfalls nur Sky live. Das zweite Halbfinale des Wettbewerbs überträgt Sky dann zur gewohnten Zeit am Donnerstagabend. Ab 21.00 Uhr treffen Celta Vigo und Manchester United aufeinander.



