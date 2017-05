(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen fällt die SPD in der Wählergunst zurück. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verliert die Partei zwei Zähler und kommt auf 29 Prozent. Der Abstand zu CDU/CSU, die wie in der Vorwoche bei 36 Prozent liegen, wächst damit auf sieben Prozentpunkte. Linke und AfD erreichen beide erneut 9 Prozent. Die Grünen steigen um einen Punkt auf 7 Prozent, die FDP legt ebenfalls einen Zähler zu und kommt auf 6 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche 4 Prozent.

Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 20. und 26. April 2.439 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahlen wären?"

