Außenminister Sigmar Gabriel ist am Montagmorgen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu eingetroffen. Er hat dem Land Hilfe in Millionenhöhe zugesagt - zur Bekämpfung der Hungersnot.

Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) einen Besuch im krisengeschüttelten afrikanischen Land Somalia angetreten. Er landete am Montagmorgen in der Hauptstadt Mogadischu, um am militärisch gesicherten Flughafen politische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...