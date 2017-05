Darmstadt (ots) - Kinderchöre aus dem gesamten Kirchengebiet haben sich am Wochenende in Worms zum Kindersingfest 2017 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) getroffen. Das Musikfestival für Mädchen und Jungen rund um die Dreifaltigkeitskirche am Marktplatz ist eines der zentralen Projekte der EKHN anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 und will auch die Jüngsten neugierig auf das Geschehen vor 500 Jahren machen. Höhepunkt war am Nachmittag die Aufführung eines gemeinsam einstudierten Singspiels nach Motiven des Reformators Martin Luther. Insgesamt nahmen daran 200 Kinder teil.



Eigene Stimme entdecken Unter dem Motto "Kinder singen vom Glauben" reihten sich die jungen Sängerinnen und Sänger in die lange Tradition der Reformatoren und Reformatorinnen ein, denen die Musik ein Herzensanliegen war. Eingeladen zu diesem Tag waren Kinder aus dem gesamten Kirchengebiet im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Alle hatten die Gelegenheit, beispielsweise in Workshops ihre Stimme zu entdecken und vor allem im gemeinsamen Singen ihre Begeisterung für die Musik zu teilen.



Klänge und Glauben verbinden Die Stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Ulrike Scherf, wies bei der Eröffnung auf die besondere Bedeutung der Musik in der evangelischen Kirche hin. Bereits der Reformator Martin Luther habe erkannt: "Was wir singen, geht uns zu Herzen und bleibt uns im Gedächtnis - mehr, als wenn wir es nur sprechen würden." Das Kindersingfest stehe deshalb "in bester evangelischer Tradition, Klänge und Glauben miteinander zu verbinden". Sie erhoffe sich, dass die Kinder durch das Singen von Liedern über den Glauben und Frieden auch mehr Gottvertrauen gewinnen können. Scherf: "Indem wir von Frieden, Gerechtigkeit oder Gottes Barmher-zigkeit singen, können wir etwas von Gottes Kraft und Beistand spüren."



Luther-Singspiel aufgeführt Das Kindersingfest fand seinen Abschluss in Worms mit der gemeinsamen Aufführung des musikali-schen Märchens "Hör auf dein Herz!" nach Motiven von Martin Luther (Libretto: Birgit Behre, Musik: Lukas Schopf.) Neben Liedern von Martin Luther sowie eingängigen Vertonungen von Zitaten Luthers enthielt das Singspiel auch neue Texte mit neuen Melodien. Außer den Teilnehmenden am Kinder-singfest wirkten unter anderem auch Musikerinnen und Musiker der Lucie-Kölsch-Musikschule der Stadt Worms mit.



Foto-Hinweis für Redaktionen Fotos des sind bei der entsprechenden Meldung online abrufbar unter www.ekhn.de/presse



