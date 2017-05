FRANKFURT (Dow Jones)--Das autokratisch geführte Königreich Saudi-Arabien will in Zukunft auf Anfragen für Rüstungslieferungen aus Deutschland verzichten. "Wir akzeptieren die deutsche Zurückhaltung, was Exporte nach Saudi-Arabien angeht, wir kennen die politischen Hintergründe", sagte der Vize-Wirtschaftsminister Mohammad al-Tuwaijri in einem Interview mit dem Spiegel.

In der Vergangenheit hatte Saudi-Arabien immer wieder um Exportgenehmigungen für Feuerwaffen, aber auch für Panzer oder anderes schweres Gerät ersucht. Diese muss die Bundesregierung im geheim tagenden Bundessicherheitsrat jeweils einzeln genehmigen. Dabei hatte Riad immer wieder Druck gemacht, noch nicht akzeptierte Deals zu genehmigen.

Der Minister kündigte für die Zukunft einen anderen Kurs an. "Wir werden bei Waffen-Deals nicht starrsinnig sein, wir werden nicht gegen die deutschen Vorbehalte anrennen", sagte er. "Wir werden der deutschen Regierung keine Probleme mehr bereiten mit immer neuen Wünschen nach Waffen." Als Grund für den Kursschwenk nannte al-Tuwaijri den Wunsch nach enger Kooperation mit Berlin. "Die Beziehungen zu Deutschland sind uns sehr viel wichtiger als der Streit um Waffenexporte", sagte er.

Laut dem Minister soll Deutschland einer der engsten Partner Saudi-Arabiens werden. "Wir wollen Deutschland zu einem unserer wichtigsten Wirtschaftspartner überhaupt machen", sagte er. In den letzten Jahren sei eine große Analyse erstellt worden. "Sieben Länder wurden als zentrale Partner identifiziert, Deutschland ist eins dieser Länder", so al-Tuwaijri.

