Der weltbekannte Modedesigner Manish Arora und Designer Parfums, ein Unternehmen für Prestigeschönheitsprodukte, gaben heute die Unterzeichnung eines exklusiven Duftstoff-Partnerschaftsvertrags bekannt.



INFORMATIONEN ZU MANISH ARORA



Manish Arora ist einer der berühmtesten und inspirierendsten zeitgenössischen Designer in der Modewelt. Er ist für seine ausgezeichneten Handwerkstechniken und unkonventionellen Farbenspiele bekannt, wie z. B. seine typische Palette in Pink und Gold. Seine Designs sind inspiriert von den Traditionen Indiens, kombiniert mit einer aufregenden zeitgenössischen Note. Mit der Markteinführung seiner Marke "Manish Arora" 1997 wurden seine ästhetischen Designs der Welt zum ersten Mal vorgestellt. Mit dieser Marke erzielte er immer größere Erfolge und sicherte sich eine treue Gefolgschaft in der Modewelt, bis er schließlich 2015 auf der Londoner Modewoche ausstellte. 2007 war Manish Arora zum ersten Mal auf der Pariser Modewoche vertreten. Im selben Jahr noch wurde er in die berühmte "Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode" aufgenommen.



Inzwischen verkauft Manish Arora seine Kreationen in Prestigegeschäften weltweit, wie zum Beispiel Le Printemps Paris, Joyce, Saks Fifth Avenue und Neiman Marcus. 2014 eröffnete die Marke ihren ersten Flagship-Store in Paris, in der Rue Rouget de l'Isle. Dieses Jahr wird ein weiterer Vorzeigeladen in Beijing eröffnet.



Manish Arora wurde in der gesamten Modewelt mit Modestrecken in internationalen Zeitschriften vorgestellt, wie z. B. Vogue, V Magazine, Elle, Harpers, L'Officiel und vielen anderen. Seine jüngste Modeschau in Paris im März 2017 kam bei internationalen Moderedakteuren sehr gut an, darunter auch Suzy Menkes, Redakteurin von VOGUE International: "Der Designer griff nach den Sternen" (Vogue UK, 2. März 2017). "Die Manish Arora Herbstkollektion 2017 war unglaublich und überwältigend, bildschön von Anfang bis Ende", schrieb Camielle Lawson-Livingstone (Fashionisers, 3. März 2017). "Diese Show war für den Menschen. Sie strebte nach ästhetischer Perfektion bis ins kleinste Detail und wurde auf höchstem Niveau ausgeführt, mit strahlender Magie im Stil von Henri Rousseau. Sie war ein Tribut an die Fantasie und an eine Zukunft mit endlosem Optimismus und unbegrenzten Möglichkeiten", sagt Fashion Week Online (Pablo Van Arsdalen, 5. März 2017). "Manish Arora bot uns ein wahrhaftes Feuerwerk!" schrieb Women's Wear Daily (Alex Wynne, 2. März 2017).



Manish Arora sprüht geradezu vor Lebensfreude - enthusiastisch, lukullisch, großzügig und vollkommen freigeistig. Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen Freude und Farbe, um eine düstere Welt zu verbessern. Sein ganzes Universum ist eine reine Zelebration von Freude und Genuss am Leben, und genau das ist für Parfums besonders relevant.



"Ich freue mich sehr, mein Parfum zusammen mit Designer Parfums auf den Markt zu bringen. Parfums sind ein integraler Bestandteil meiner Welt und meiner Kultur. Sie verschönern das Leben, und das ist mein Credo in allem, was ich tue. Der gesamte Prozess zur Erschaffung dieses Parfums war ein wunderschönes Erlebnis, und ich freue mich schon darauf, die neue Duftnote bald mit der Welt zu teilen!" sagt Manish Arora.



INFORMATIONEN ZU DESIGNER PARFUMS



Unter der Führung von Dilesh Mehta, Vorstandschef und CEO, ist Designer Parfums eine wachsende Präsenz in der Prestigeschönheitskategorie. Das derzeitige Portfolio ist in mehr als 80 Ländern erhältlich und es wird entweder vollständig im Eigenbesitz oder unter Lizenz vertrieben. Das Portfolio deckt ein breites Spektrum an Klassikern mit einer langen Geschichte ab, die Parfum-Marken von Designern wie Jean Patou, Jean Louis Scherrer, Aigner Parfums, Ghost, Porsche Design sowie von Stars wie Naomi Campbell, Ariana Grande und jetzt auch von Jennifer Lopez.



Diese neue Signatur verkörpert die dynamische Kraft der Gruppe und wird ihr einen Platz unter den Branchenführern vermitteln.



"Manish Arora ist eines dieser seltenen Talente, die das Potenzial authentischer indischer Schönheit erkennen und in eine zeitgenössische und universelle künstlerische Vision umsetzen können. Diese Lizenzvereinbarung ist ein Wendepunkt in Manish Aroras Entwicklung zur globalen Marke, und wir freuen uns sehr, an ihrem künftigen Wachstum teilhaben zu dürfen. Für Designer Parfums wird dieser Vertragsabschluss unser internationales Portfolio ausgewählter Marken stärken und uns helfen, jüngere und modebewusstere Verbraucher zu erreichen", sagt Dilesh Mehta, CEO von Designer Parfums.



Die weltweite Einführung des ersten Parfums von Manish Arora wird voraussichtlich Anfang 2018 erfolgen.



