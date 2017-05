Lieber Leser,

ElringKlinger hat in den vergangenen Handelssitzungen ein deutliches Plus erzielt. Binnen Wochenfrist gelang ein Aufschlag von 3 %. Innerhalb des zurückliegenden Monats reicht der Aufschlag sogar bis zu 8 %. Deshalb sollte nach Ansicht technischer Analysten die gegenwärtige Aufwärtsfahrt sich noch einmal fortsetzen. Kurioserweise hatte der Wert am 28. April das nächste 6-Monats-Hoch von 18,37 Euro markiert. Am 28. April 2016, genau ein Jahr zuvor, war das derzeitige 12-Monats-Top ...

Den vollständigen Artikel lesen ...