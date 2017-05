Berlin (ots) -



Er hat es wieder getan: Deutschlands beliebter Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat für Wrigley's Spearmint einen XXL-Rucksack kreiert. Inspiration war erneut das Big Pack, die kultige Riesen-Kaugummipackung aus den Achtzigern.



Nicht ohne meinen Rucksack - so lautet das modische Credo für Handtaschen in der kommenden Saison. Rucksäcke im XXL-Format waren weltweit der Hit auf den Fashion-Shows und erobern nach den Laufstegen jetzt die Läden. Ein Trend, den Deutschlands Top-Designer Guido Maria Kretschmer großartig findet: "So ein Rucksack ist einfach praktisch. Man kann alles reinpacken, was mit muss, vom Tablet über die Flasche Wasser bis zum Strickjäckchen. Und natürlich findet auch der Lieblingskaugummi Platz". In Guidos Fall ist das Wrigley's Spearmint, genauer gesagt, das berühmte Big Pack: "Mit dem coolen TV-Spot, in dem diese überdimensionale Riesenpackung die Hauptrolle spielte, bin ich groß geworden!" Und sie hat den Designer wie schon so oft inspiriert: zu einem angesagten XXL-Rucksack mit dem Logo und in den typischen Markenfarben in Rot, Weiß und Grün.



Wer stylisch sein will, trägt seinen Rucksack übrigens nicht auf dem Rücken. Guido rät: "Den Rucksack lässig über die Schulter hängen, das kommt in der Schule oder im Job genauso gut wie abends beim Ausgehen".



Das Must-Have gibt es in streng limitierter Auflage. Gleichzeitig kommen neue Metalldosen auf den Markt, die Guido Maria Kretschmer liebevoll für Wrigley's Spearmint sowie für die Marken Juicy Fruit, Doublemint und Orbit gestaltet hat. Sie sind ebenfalls limitiert und enthalten jeweils 2 Multipacks. Erhältlich sind sie für je 2,99 Euro in der Promotion bei teilnehmenden Handelspartnern. (Unverbindliche Preisempfehlung. Preisgestaltung obliegt dem Handel).



