DAX-Chartanalyse: Korrektur nach dem Allzeithoch

In der Vorwoche nannte ich parallel zur Frankreich-Vorwahl des neuen Präsidenten (der neuen Präsidentin?) meine Wochenanalyse "Das nächste Signal" (HIER auf DIE BOERSENBLOGGER ->) und zielte darin auf eine größere Bewegung ab. Diese kam quasi über Nacht und verstärkte sich noch einmal am ersten Handelstag der Woche. Damit gab es neben dem Ergebnis selbst dann an der Börse etwas zu feiern: ein neues Allzeithoch!

Signal der Vorwoche gleich zum Start

In der Tat gab es diese, und zwar durch besagte Wahl in Frankreich initiiert. Bereits in der Nacht zu Montag stieg der Euro zum Dollar stark an und ließ die 1.09 hinter sich. Mit dem Sieg von Macron in den Vorwahlen stieg das Vertrauen in den Euro und damit in den vereinigten Wirtschaftsraum Europas bei den Investoren an. Dies zeigte sich nicht nur in der Einheitswährung, sondern auch umgehend bei den ersten Kursnotierungen im DAX und Eurostoxx am Montag.

Das grüne Szenario aus der Vorwoche trat somit mit voller Wucht ein (Rückblick Chartbild):

DAX-Szenario aus der Vorwoche

Die starke Eröffnung war jedoch noch nicht alles, denn binnen weniger Stunden erreichte der DAX schließlich sein Allzeithoch. Hier stockte es noch vor 4 Wochen, doch diesmal war der Druck der Bullen zu groß. Zaghaft, aber mit Nachdruck, wurde es überschritten und zu den Akten gelegt. Die 12.390 waren damit überschritten und ein neues Allzeithoch markiert - auch noch mit GAP, doch dazu später.

Um es noch einmal in Erinnerung zu rufen, anbei das Chartbild - gepostet am Montag in den Tages-Trading-Chancen:

Darstellung vom GAP nach der Frankreich-Vorwahl

Auch der Dow Jones atmete auf und schaffte, trotz aller politischen Unsicherheiten in Übersee (Stichwort: Nordkorea-Konflikt und innenpolitischer Reformstau) mit Schwung nach Norden auszubrechen. Die 21.000 als dort runde Marke wurde überschritten. Doch mehr auch nicht. Es stellte sich eine Art Lethargie oder Abwarten vor den zukünftigen Ereignissen ein.

Bereits am Mittwoch erkannte man eine sehr enge Range, in der sich der Dow Jones lustlos bewegte:

Chartbild Dow Jones

