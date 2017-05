"Die Konjunktur zieht an, die Stimmung in der Wirtschaft hat sich gedreht", erklärte Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) am Montag angesichts der rückläufigen Arbeitslosenzahlen. "Unsere Maßnahmen für die Betriebe wirken", sagte Mitterlehner laut Aussendung. Ab Juli werde der Beschäftigungsbonus nochmals "einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...