Trotz Verbot fanden in Istanbul wieder die Mai-Demonstrationen statt. Die Sicherheitsbehörden waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz - und verhafteten mehrere Dutzend Demonstranten.

Bei Demonstrationen zum Tag der Arbeit hat es in der türkischen Metropole Istanbul Dutzende von Festnahmen gegeben. 70 Menschen habe die Polizei im Stadtteil Besiktas in Gewahrsam genommen, berichtete der Sender NTV am Montag. Im Stadtteil Mecediyeköy gab es nach Angaben der Nachrichtenagentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...