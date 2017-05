Modulare Plattform ermöglicht flexible Konnektivität und stromsparende Bildverarbeitung für Robotics, Drones, ADAS, Smart-Überwachungs- und AR/VR-Systeme

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von anpassbaren Smart-Konnektivitätslösungen, gab heute die Einführung seines Development Kits für Embedded Vision Anwendungen bekannt. Dies ist der erste Baukasten seiner Art, der für mobil-beeinflusste Systemdesigns optimiert ist, die flexible, preisgünstige und stromsparende Bildverarbeitungsarchitekturen verlangen. Die Nutzung einer Mischung von FPGA, ASSP und programmierbaren ASSP-Produkten (pASSP) von Lattice auf einer einzigen, modularen Plattform führt zu einer Lösung, die das richtige Gleichgewicht von Flexibilität und Energieeffizienz für eine Vielzahl von eingebetteten Vision-Anwendungen für die Industrie-, Automobil- und Verbrauchermärkte bietet.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170501005059/de/

Lattice's Embedded Vision Development Kit is optimized for mobile-influenced system designs that require flexible, low cost, and low power image processing architectures. (Photo: Business Wire)