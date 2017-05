Bremen (ots) - Das erste Testspiel der Sommervorbereitung steht fest. Und das ist direkt ein absoluter Kracher. Denn im Rahmen des Trainingslagers in Zell am Ziller trifft der SV Werder auf Europa-League-Halbfinalist Ajax Amsterdam. Die Begegnung mit dem niederländischen Rekordmeister findet am Samstag, 08.07.2017, statt. Details zu dem Testspiel im Zillertal folgen in Kürze.



"Ajax gehört zu den Topteams in Europa, aus sportlicher Sicht ist diese Partie deshalb natürlich sehr reizvoll. Wir freuen uns, dass uns das Zillertal eine solche Begegnung ermöglichen konnte. Auch für die Werder-Fans, die uns in diesem Jahr wieder zahlreich nach Zell am Ziller begleiten werden, ist dieses Spiel ein absolutes Highlight", sagt Frank Baumann, Geschäftsführer Sport des SV Werder. Gernot Paesold von der Zilleral Tourismus GmbH ergänzt: "Wir hoffen mit dieser attraktiven Begegnung im Zillertal bei noch mehr Werder-Fans die Lust auf die Fanreise erhöht zu haben."



