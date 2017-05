-------------------------------------------------------------- Support us on Kickstarter http://ots.de/yud5M --------------------------------------------------------------



Das Münchner Hightech-Unternehmen cosinuss° (www.cosinuss.com) präsentiert degree°, ein Fieberthermometer, das bei Kindern durchgehend die Temperatur misst und diese bei Bedarf an das Smartphone der Eltern sendet.



Die Story Bei der dreijährigen Tochter von Greta und Johannes Kreuzer führt eines Tages ein viraler Infekt zu einem Fieberkrampf. Obwohl Greta neben ihrer Tochter saß und stündlich Fieber gemessen hat, konnte sie den Krampf nicht kommen sehen. Denn nicht die absoluten Werte, sondern der schnelle Temperaturanstieg ist der Grund für einen Fieberkrampf.



Die Dipl.-Betriebswirtin und Gründerin hat das Thema seitdem nicht mehr losgelassen: "Diese Erfahrung aber auch der Fakt, dass etwa 30% der Kinder, die schon einmal einen Fieberkrampf hatten, noch Mal mindestens einmal krampfen, hat uns dazu bewegt uns Gedanken zu machen. Immerhin führen wir ein Unternehmen, das sich auf die mobile Messung von Vitalparametern konzentriert." - Greta Kreuzer



Ihr Mann und Mitgründer, Johannes, ein promovierter Diplomingenieur der Medizintechnik, und sein Entwicklerteam entwickelten daraufhin ein kontinuierlich messendes Fieberthermometer, das speziell für Kinder angepasst, und Tag und Nacht tragbar ist.



"Die passende Messtechnologie hatten wir ja schon In-house. Die Herausforderung bestand darin, die Passform an Kleinkinder anzupassen, und sie so ergonomisch zu gestalten, dass die Kleinen auch damit schlafen können." - Johannes Kreuzer



Das Ergebnis ist degree°, ein kleines und tragbares Thermometer, welches durchgehend die Körpertemperatur im Ohr erfasst. Den degree° kann man ab sofort auf Kickstarter.com unter diesem Link http://ots.de/yud5M vorbestellen und dadurch auch direkt die Markteinführung beschleunigen.



https://degree.cosinuss.com/



