Streaming-Dienste dürften zu den großen Gewinnern gehören, wenn sich die US-Autoren nicht bis Montagnacht mit den Fernsehsendern auf neue Verträge einigen. Und auch US-Präsident Donald Trump bekommt eine Verschnaufpause.

Showdown in Hollywood: Wenn sich die US-Drehbuchautoren bis Montagnacht nicht mit den Fernsehsendern auf neue Verträge einigen, droht ein Streik, der Experten zufolge die gesamte amerikanische TV- und Filmlandlandschaft verändern könnte. Ohne die Arbeit der etwa 9000 Mitglieder der Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) würde den Sendern nach und nach das Material ausgehen. Nutznießer dürften Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon sein, die ihren Nutzern große Online-Bibliotheken bieten können: Statt auf nagelneue Serien könnten sie dort auf Unmengen an Konserven zurückgreifen. Auch Präsident Donald Trump könnte sich freuen: Satire-Sendungen wie "The Late Show" von CBS und "Saturday Night Live" sind zwingend auf aktuelle Witze über politische Ereignisse angewiesen.

