Price Action: Trading The Opening Range Breakout

Bisher habe ich in den vorherigen Artikeln das Marktverhalten, Trend Tage und Price Action Filter erklärt. Im Dritten Teil Trading The Opening Range Breakout möchte ich Ihnen den First Hour Breakout vorstellen und eine primitive Art einen Ausbruch aus dem x Bar Narrow Range Pattern zu handeln.

Trading The Opening Range Breakout: Das First Hour Breakout Setup

Bei dem "First Hour Breakout" muss als erstes die erste Stunde definiert werden. In Europa habe ich selbst die Zeit von 09:00 bis 10:00 Uhr (UTC + 01:00) als erste Stunde definiert, in den USA 15:00 bis 16:00 Uhr (UTC + 01:00). Nachdem die erste Stunde definiert wurde, kommen wir zum Handel von diesem Pattern.

Man wartet die erste Stunde ab und legt anschließend oberhalb dieser Range eine STP Buy Order und unterhalb eine STP Sell Order. Die zu erst ausgeführte Order ist der Einstieg, die andere Order wird automatisch zur Risiko Begrenzung. Hierbei handelt es sich um die ursprüngliche Version des von Toby Crabel vorgestellten Setups zum Thema Trading The Opening Range Breakout.

FGBL: Inside Day Narrow Range Pattern & Das First Hour Breakout Setup

In diesem Beispiel eines First Hour Breakouts, handelt es sich um den FGBL. Die Filter Bedingung, die zuvor erfüllt wurde, ist ein Inside Day Narrow Range Pattern, was anzeigt, dass der Markt sich zusammengezogen hat und bereit ist für eine starke Bewegung. Der Markt brach hier auf der Oberseite, aus der First Hour Range, aus und aktivierte damit die Kauforder. Die Verkaufsorder wurde damit zum Risiko Begrenzungstopp und alles weitere lag in der Hand des Marktes. Der Tag entwickelte sich zu einen typischen Trend Tag und der Markt schloss nahe seines Hochs.

