In Libyen warten hunderttausende Flüchtlinge in den Wirren nach dem Bürgerkrieg auf eine Überfahrt nach Europa. Erfolglos versuchen EU und Uno, das Land zu stabilisieren. Russland versucht nun, seinen Einfluss zu nutzen.

Kaum ein Tourist verirrt sich in die libysche Hauptstadt Tripolis. Die Hotels stehen leer, die Swimming Pools sind abgepumpt, die Hälfte der Speisekarte ist nicht verfügbar. Westliche Diplomaten bleiben meist nicht über Nacht. Die einzigen Stimmen, die an diesem April-Morgen im fast leeren Speisesaal nachhallen, sind arabisch - und russisch. In dem andauernden Konflikt in Libyen gewinnt Russland immer mehr an Einfluss.

"Das Grundproblem ist, dass es ein Kampf um Öl, um Macht und Geld ist", sagt der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Martin Kobler. Nach dem Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi vor sechs Jahren stürzte Libyen ins Chaos. Die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch hat kaum Kontrolle über die Hauptstadt hinaus - wenn überhaupt. Im Osten des Landes, dort wo sich die wichtigsten Öl-Häfen befinden, hat das Abgeordnetenhaus eine Gegenregierung ausgerufen. Das Gebiet steht unter Kontrolle eines der einflussreichsten Militärs in Libyen: General Chalifa Haftar. Mehrfach drohte der exzentrische Militär schon damit, auf Tripolis zu marschieren. Auch zu ihm suchte UN-Diplomat Kobler lange Kontakt - mit Hilfe Russlands.

"Ich bin sehr froh, dass die Russen einen guten Einfluss auf General Haftar haben", sagt Kobler. Die Positionen seien im Sicherheitsrat abgestimmt. Ohne Haftar, weiß auch Kobler, kann es keine Lösung des Konflikts in Libyen geben.

Dabei habe Russland auch seine eigenen Interessen in Nordafrika, sagt der Moskauer Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Maxim Suchkow vom Russian International Affairs Council. "Das hat vor allen Dingen damit zu tun, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...