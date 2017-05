Lieber Leser,

bewegte Tage beim Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer. Nachdem am Donnerstag die Quartalsbilanz präsentiert wurde, fand am Freitag die Hauptversammlung in Bonn statt. Konzernchef Werner Baumann nutzte die Gelegenheit und betonte die strategischen und operativen Erfolge des vergangenen Jahres. Sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten operativen Ergebnis konnten neue Bestwerte erreicht werden.

Anleger sollten daran mit einer höheren Dividende beteiligt ...

