In Österreich tobt ein Streit um die journalistische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber ein durchsichtiges politisches Manöver bewirkt das Gegenteil. Und sogar eine Gebührenerhöhung verpufft.

Die Lebensfreude verliert Alexander Wrabetz nie - selbst im größten medienpolitischen Gefecht. Ausführlich preist der leutselige ORF-Chef bei einem Treffen mit der Auslandspresse im Wiener Heurigen-Vorort Grinzing die Vorzüge des Gemischten Satzes, einer Weinspezialität der Donaumetropole, an. Um die Ecke des renommierten Weinguts Mayer am Pfarrplatz hat der mächtigste Medienmanager in Österreich schließlich jahrelang gewohnt. Ein Experte für den Genuss. Der von Wrabetz geschätzte feine Wein kann jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass er und sein Sender derzeit mächtig unter Druck stehen.

Denn die konservative ÖVP stellt Existenz des ORF in Frage. Die Regierungspartei schließt eine Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Alpenrepublik nicht aus. Entsprechende Äußerungen hatte ÖVP-Generalsekretär und Mediensprecher Werner Amon in der vergangenen Woche gemacht. Derzeit wird der ORF noch mit rund 600 Millionen Euro über Rundfunkgebühren alimentiert.

