FDP-Parteichef Lindner will den Wiedereinzug in den Bundestag ohne Koalitionsaussage schaffen. Die Liberalen ziehen neu aufgestellt in den Wahlkampf. Sicher ist ihr Erfolg allerdings noch lange nicht. Ein Kommentar.

Erst ganz am Ende, als die Delegierten schon unruhig werden, weil absehbar das vereinbarte Ende gerissen wird, kommt beim Bundesparteitag die Sprache auf das Steuerprogramm der FDP. Zuvor redeten die rund 660 Delegierten über Bildung, Digitalisierung, der Umgang mit der Türkei, Europa, Gesundheit und innere Sicherheit.

Dass sich die FDP nach mehr als 1.315 Tagen außerhalb des Bundestags erneuert hat, dafür spricht vieles, nicht nur das gerade verabschiedete Wahlprogramm, ...

