Nach der Festnahme eine terrorverdächtigen Offiziers geht Verteidigungsministerin von der Leyen hart mit der Bundeswehr ins Gericht: "Es wird weggeschaut, das gärt dann, bis es zum Eklat kommt."

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen nimmt nach der Festnahme des terrorverdächtigen Offiziers Franco A. die eigene Truppe ins Visier. "Die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem und sie hat offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen", sagte die CDU-Politikerin dem ZDF. Den Vorgesetzten des Mannes warf sie vor, Hinweisen auf seine rechtsradikale Gesinnung nicht nachgegangen zu sein. Bundesinnenminister Thomas de Maizière lässt außerdem prüfen, wie sich der 28-jährige Oberleutnant als syrischer Flüchtling ausgeben konnte. Dem "Spiegel" zufolge stießen die Ermittler bei ihm offenbar auf eine Liste möglicher Ziele für Angriffe gegen linke Organisationen und Politiker.

"Wir klären rigoros auf, was geschehen ist, und ziehen wo nötig harte Konsequenzen", sagte von der Leyen bei einem CDU-Bezirksparteitag in Niedersachsen. Die Polizei hatte den Mann vergangene Woche im bayerischen Hammelburg festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Ende Januar auf dem Wiener Flughafen Schwechat eine geladene Pistole in einem Putzschacht in einer Toilette versteckt zu haben. Ein konkretes Anschlagsziel ist der Staatsanwaltschaft Frankfurt zufolge allerdings nicht bekannt.

"Unterm Strich habe ich immer die schlussendliche Gesamtverantwortung", sagte von der Leyen am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...