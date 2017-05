Bern - Gewerkschaften machen am diesjährigen "Tag der Arbeit" zum Abstimmungskampf für die Altersvorsorge 2020 mobil. Unterschiedlich sind die Positionen beim Frauenrentenalter. Die Erhöhung für Frauen solle mit Lohngleichheit kompensiert werden, fordert die Unia.

Landesweit gingen am Montag trotz Regenwetters Menschen auf die Strasse, um den Tag der Arbeit zu feiern und für eine starke AHV und mehr soziale Gerechtigkeit zu demonstrieren. An vielen Orten traten Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertreter an die Rendnerpulte.

Paul Rechsteiner, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB und SP-Ständerat, erinnerte in Baden AG an Abstimmungserfolge der letzten zwölf Monate. Angefangen habe es mit dem Nein zur Durchsetzungsinitiative der SVP, sagte er gemäss Redetext. Danach folgten das Ja zum Asylgesetz und zur erleichterten Einbürgerung der dritten Generation sowie das Nein zur Unternehmenssteuerreform III.

Rentenreform für Alt und Jung

"Um eine fundamentale Weichenstellung gehe es nun am 24. September", sagte der SGB-Präsident. 840 CHF bis zu 2700 CHF ...

Den vollständigen Artikel lesen ...