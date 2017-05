Lieber Leser,

Fuchs Petrolub hat in den vergangenen Tagen wichtiges Terrain erobert. Mit einem Plus in Höhe von gut 3 % binnen einer Woche ist die Gewinnstrecke im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen nicht exorbitant hoch. Dennoch gelang ein bemerkenswerter technischer Durchbruch: Fuchs Petrolub hat ein neues Allzeithoch bei 41,46 Euro erklommen. Damit haben sich auch die Vorzeichen aus der charttechnischen Sicht verbessert.

Fuchs Petrolub: Aufwärtstrend eindeutig

Der Hausse-Modus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...