Während viele Aktienbörsen rund um den Globus geschlossen bleiben, stellen sich Händler an der Wall Street auf einen positiven Start in den Mai ein. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Für Entspannung sorgt wieder einmal die Politik: Denn die Regierung bleibt nun bis Ende September handlungsfähig. Der befürchtete "Government Shutdown", der Regierungsstillstand, ist bis dahin abgewendet.

Im Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern gibt es einen Kompromissvorschlag. Sollten sich die Abgeordneten in dieser Woche darauf verständigen, sei die ab Freitag erneut drohende Lahmlegung der Regierungseinrichtungen bis zum Ende des Haushaltsjahrs 2017 am 30. September abgewendet, teilten führende Politiker mit. Im nun gefundenen Kompromissvorschlag findet sich die Finanzierung der umstrittenen Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht. Erst am vergangenen Freitag hatten beide Kammern des Kongresses eine Brückenfinanzierung bis zum 5. Mai beschlossen. "Die Abwendung der Lahmlegung der Regierung hat den Märkten geholfen, von einer neutralen hin zu einer mehr positiven Stimmung zu wechseln", sagt Marktanalyst Jasper Lawler von London Capital Group.

May 01, 2017

