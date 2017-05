MOSKAU (dpa-AFX) - Zum Tag der Arbeit sind bei einer traditionellen Parade der russischen Gewerkschaften mehr als 100 000 Menschen über den Roten Platz in Moskau gezogen. Angeführt von Bürgermeister Sergej Sobjanin forderten die Teilnehmer höhere Löhne und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Zu der Kundgebung am Montag im Herzen der russischen Hauptstadt kamen auch Frauen in traditionellen Trachten und Vertreter der Regierungspartei Geeintes Russland.

Die Polizei meldete 130 000 Teilnehmer, die Gewerkschaften sprachen von rund 100 000 Menschen. Landesweit hatten sich an ähnlichen Aktionen demnach rund 2,5 Millionen Menschen beteiligt. Einem Aufruf der Kommunistischen Partei zu einer Mai-Kundgebung folgten der Agentur Tass zufolge etwa 3500 Anhänger./tjk/DP/he

