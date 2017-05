Nach wochenlangen Verhandlungen kann sich der US-Kongress auf einen Haushalt einigen. Das lässt die Kurse an der Wall Street steigen. Ein potenzielle Übernahme beflügelt den Fernsehanbieter Tribune Media.

Nach der Einigung im US-Haushaltsstreit ist die Wall Street am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Republikaner und Demokraten verständigten sich nach wochenlangen Verhandlungen in der Nacht auf einen Kompromiss im Volumen von etwa einer Billion Dollar, ohne den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...